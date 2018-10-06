盜伐拒捕衝進國道 他竟想攔車逃命反被撞死

彭男躲避警方追捕，涉險跑上國道，被車輛撞擊輾壓死亡。（記者彭健禮翻攝）

2018-10-06 17:21

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣苗栗警分局今年2月間偵辦盜伐國有林木案，警方當場逮獲劉姓、古姓男子，2人因違反森林法，被苗栗地方法院各判有期徒刑1年2個月、1年1個月及各罰27萬、22萬餘元，古男甚獲緩刑3年。但同案的彭姓男子為躲避警方追捕，冒險跑上國道，被車輾死。

苗栗警分局三義分駐所於2月11日上午9點獲報，三義鄉雙湖村的中山高速公路旁山林，疑似有人盜伐相思樹。警網趕抵，彭男等人隨即竄逃，經動員圍捕，當場逮獲劉、古2男，2人都供稱是在逃的彭男指使。

現場遺留數輛犯案轎車，警方研判彭男應會折返，安排便衣員警在國道兩側埋伏。當天下午5點半左右，彭男現身，但見員警埋伏，竟翻落邊坡闖國道北上車道，冒險橫越到南下車道，還大膽攔車，最後被2輛轎車碰撞輾壓當場慘死。

法官調查，彭男到國有財產署管理位在三義鄉雙湖村雙草湖段98-534、98-535、98-903地號土地，持鏈鋸砍伐相思樹38棵、楠木24棵、樟樹13棵及油桐樹4棵，共計79棵樹木，分鋸成小段，再通知劉、古兩男到場搬運到路旁，在吊送載運時被警方查獲。