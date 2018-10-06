獨家》免錢的最貴！友「好心」出借停車卡 她卻吃官司

2018-10-06 16:46

［記者黃美珠／竹縣報導］小心被天上掉下來的禮物雷到！新竹縣50歲楊姓婦人被控持偽造的某大賣場旁停車場磁卡停「霸王車」，經業者察覺後報警處理，結果警方一查卻發現始作俑者是鄭姓男子，他先向停車場業者承租一個車位，再涉嫌偽造停車卡轉供包含楊婦在內的親友免費停車使用。訊後2人都被依涉嫌偽造證券罪嫌函送新竹地檢署偵辦。

楊婦對警方說，她因為社區性的活動，結識住在前述大賣場附近的41歲鄭姓男子。對方年初時跟她說，因為他在前述大賣場旁的立體停車場內租有車位，平常如果去購物，可以去停他的車位，這樣就可以免繳停車費，隨後就給了她1張磁卡。

警方說，楊婦信以為真，也覺得鄭男佛心幫她省停車費，這張卡就像天上掉下來的禮物一樣，後來去賣場購物、出入這家停車場，很自然的就使用這張偽造的磁卡。

警方調查發現，今年5月8日晚上，楊婦開車進入停車時刷卡被管理人員發現，看到她手中的停車卡跟該業者所發出的不一樣，所以報警處理，警方趕抵後不久楊婦也採買完準備離開，所以警方上前表明身分和事由，請她配合接受調查，並因此循線找到鄭男。

警方說，鄭男坦承一切，表示他是拿去鑰匙店複製磁卡內的資料，總共偽造了3張，並沒有從中牟利，只是單純便利親友來訪或購物時停車，因為當地並不好找停車位。

事發後業者已跟鄭男以6萬元達成和解，若以鄭男所稱每月3000元的租金換算，足足可以停2年左右，算是偷雞不著蝕把米的教訓。