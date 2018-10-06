長官不准假上兵爽休到退伍挨告逃兵 法官判無罪

2018-10-06 15:55

〔記者張瑞楨／台中報導〕海巡署志願役彭姓上兵，預計於去年9月1日退伍，卻於退伍前1個多月，以出車禍為由，想在家休養到退伍，拒絕返回營區，長官不准假，他還在半夜偷偷返回營區拿私人物品，海巡署勸他歸營未果，只好請憲兵將他依軍法第39條「意圖長期脫免職役而不就職役罪」（俗稱逃兵罪）法辦，不料，法官卻認為，彭男服役態度散漫，之前就有逾假未歸紀錄，雖有請假，卻未獲長官批准，役期只剩1個多月，應無逃兵的犯意，判決他無罪確定。

判決書指出，彭男是海巡署海岸巡防總局中部地區巡防局第三海岸巡防總隊勤務區的志願役上兵，去年7月27日上午，他應休假結束返回營區，卻打電話向長官請假，但未獲同意，他又請父親打電話請假，總隊長也不同意，結果卻偷偷在半夜返回營區，但拿了個人用品即離去，海巡署派遣司法小組的士兵去找他，彭男的哥哥告訴司法小組，彭男在一處理容KTV附近的貨櫃屋裡面。

官兵敲貨櫃屋的門，彭男頭部裹著紗布，出面接待軍法小組，彭男宣稱他把機車騎回住處，就跟司法小組一起回營區，不料，司法小組在他住處守候，他卻不見蹤跡，海巡署拿他沒辦法，只好通報憲兵，於8月3日到彭男住處逮捕他。

台中地院審理時，彭男宣稱，休假發生車禍，有腦震盪噁心症狀，前額也有皮肉傷，但沒有就醫，收假當天曾打電話回營請假，也請父親打電話向總隊長請假，他認為自己回營也無法執行勤務，自己只剩1個多月役期，只想在家休假養傷，沒有逃兵的犯意。

台中地院法官認為，如果彭男想逃兵，不可能於應收假當天，親自打電話請假，又委託父親打電話向總隊長請假，知道司法小組來找他時，也不逃避，反而正面迎對，還在逾假第6天的深夜回營區，更不會待在家裡，讓憲兵隊輕易找到他。

法官相信彭男確實車禍，想要繼續請假在家中休養，只是沒有完成請假手續，且彭男在軍中態度散漫，之前就有逾假行為，當時距離志願役退伍日（9月1日）僅剩1個月餘，應無必要逃兵，彭男散漫且不遵守軍中紀律，應給予行政處罰，但尚不構成軍法的逃兵罪，據此判決無罪，台中地檢署上訴二審，台中高分院見解與一審相同，判決無罪確定。