82歲老婦移車太慢 清潔隊員失控爆肢體衝突

2018-10-06 13:21

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市太平區一位82歲的潘姓婦人5日上午騎著四輪電動車到太平市場買菜，一位55歲的柯姓清潔隊員要掃路面的煙蒂，要求遷移，疑似柯姓清潔隊員認為婦人移太慢，雙方發生肢體衝突，造成婦人左手瘀青，婦人的外孫到派出所報案，目前雙方當事人均稱要先行和解。

對此，環保局清潔隊管理科科長吳婉玲表示，當天上午事件發生後，清潔隊隊長就帶著柯姓清潔隊員到潘婦家中向潘婦道歉，承認自己當時的情緒失控，老人家也相當慈祥的回應，環保局會輔導該名清潔隊員的情緒，但因他造成老人家受傷及驚嚇，也會進行懲處，也會持續關懷老人家。

82歲潘婦5日上午8點多到太平區太平市場買菜，將四輪電動車停在太平22街口，剛好柯姓清潔隊員看到路面有煙蒂，要求潘婦將車移走，但可能清潔隊員認為婦人動作太慢，雙方不但起爭執，還肢體衝突造成婦人左手瘀青。

婦人外孫昨天10點多到太平派出所報案，同時在臉書「我是太平人」把事情PO出。

太平派出所副所長邱猷結指稱，潘婦的家人是在昨天近11點到派出所報案，潘婦向警方表示，所騎的四輪電動代步車停在太平22街，因清潔隊員要清掃路面，未即時移車，便與柯姓清潔隊員雙方衍生肢體接觸，導致她的左手瘀傷。

警方表示，目前雙方當事人均稱要先行和解，暫不製作筆錄提出傷害告訴。

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