停建深澳被疑選舉伎倆 蘇貞昌反虧：別為選舉造假影片

2018-10-06 12:21

〔記者林欣漢／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天在汐止大同路成立競選總部，媒體詢問他昨天行政院長賴清德有條件評估停建深澳燃煤電廠，被對手國民黨新北市長參選人侯友宜質疑是選舉伎倆，蘇貞昌說，能源問題是很科學的、是很專業的，用冷嘲熱諷解決不了能源問題，他始終都希望不要為了選舉，就用造假的影片、還恐嚇人民，也不要把選舉變成一個電廠建不建，應該是理性地考慮，專業地判斷。

蘇貞昌說，建也反對，不建也反對，就靠一個反對來選舉，而不談市政的議題，侯友宜現在應該可以好好地告訴新北市民，到底要怎麼做，要做什麼，而不要只靠反對一意來蒙混立場，不告訴新北市民他要做什麼。

另外，汐止新北市議員沈發惠日前在市政總質詢上，就汐止民生線進度質疑市長朱立倫「騙票」，沈發惠認為，朱立倫當時信誓旦旦強調「捷運汐止線保證在任內動工」，結果是辦了兩次動工典禮，卻至今沒有實現，根本是「芭樂票」，應該向汐止市民道歉。

蘇貞昌說，朱立倫承諾而跳票的事情，不只在汐止，他當縣長的時候，拓寬大同路，建設新江北橋、社后大橋，解決汐止淹水都是說到做到，不是跳票，「你跳票當然都會被質疑，尤其到選舉前已經要下台還要大開支票，那就更不好。」蘇強調，每一個地方的交通，都要像當年他當縣長這樣，很有魄力的來解決。

  • 國民黨新北市長參選人侯友宜質疑行政院長賴清德有條件評估停建深澳燃煤電廠是選舉伎倆，蘇貞昌要侯友宜不要只靠一昧反對來選舉。（記者林欣漢攝）

    國民黨新北市長參選人侯友宜質疑行政院長賴清德有條件評估停建深澳燃煤電廠是選舉伎倆，蘇貞昌要侯友宜不要只靠一昧反對來選舉。（記者林欣漢攝）

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