停建深澳被疑選舉伎倆 蘇貞昌反虧：別為選舉造假影片

2018-10-06 12:21

〔記者林欣漢／新北報導〕民進黨新北市長參選人蘇貞昌今天在汐止大同路成立競選總部，媒體詢問他昨天行政院長賴清德有條件評估停建深澳燃煤電廠，被對手國民黨新北市長參選人侯友宜質疑是選舉伎倆，蘇貞昌說，能源問題是很科學的、是很專業的，用冷嘲熱諷解決不了能源問題，他始終都希望不要為了選舉，就用造假的影片、還恐嚇人民，也不要把選舉變成一個電廠建不建，應該是理性地考慮，專業地判斷。

蘇貞昌說，建也反對，不建也反對，就靠一個反對來選舉，而不談市政的議題，侯友宜現在應該可以好好地告訴新北市民，到底要怎麼做，要做什麼，而不要只靠反對一意來蒙混立場，不告訴新北市民他要做什麼。

另外，汐止新北市議員沈發惠日前在市政總質詢上，就汐止民生線進度質疑市長朱立倫「騙票」，沈發惠認為，朱立倫當時信誓旦旦強調「捷運汐止線保證在任內動工」，結果是辦了兩次動工典禮，卻至今沒有實現，根本是「芭樂票」，應該向汐止市民道歉。

蘇貞昌說，朱立倫承諾而跳票的事情，不只在汐止，他當縣長的時候，拓寬大同路，建設新江北橋、社后大橋，解決汐止淹水都是說到做到，不是跳票，「你跳票當然都會被質疑，尤其到選舉前已經要下台還要大開支票，那就更不好。」蘇強調，每一個地方的交通，都要像當年他當縣長這樣，很有魄力的來解決。