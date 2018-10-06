國道交管死亡車禍 警：肇事車未剎車追撞

2018-10-06 00:14

〔中央社〕國道3號屏東竹田段今天發生連環車禍，造成1人死亡。警方晚間指出，當時現場依特種勤務條例執行交管，許姓駕駛的小貨車沒有剎車追撞前方等停車致死，肇事原因仍釐清中。

國道3號南下414.7公里處下午發生一起連環車禍，9輛大小車輛追撞，許姓男子駕駛的小貨車在內線追撞前方等停的大貨車，車毀人亡，另有1名婦人輕傷送醫，2名傷者現場包紮沒送醫。

國道公路警察局第五公路警察大隊晚間指出，這件事故發生時，警方正依據特種勤務條例第12條規定實施國道主線管制，在總統車隊路過前，先由警車揮旗示警，要來車往內線及外線車道等停，當時現場等停車陣已綿延100多公尺。

警方表示，總統特種警衛車隊由台88線潮州端駛至國道三號竹田交流道系統南行，先導車於下午4時14分下達主線管制後2分多鐘，於4時16分30秒左右發生事故，許姓小貨車駕駛人當時距內線停等車陣約500公尺，未注意前方路況，沒有剎車，直接撞擊前方停等的大貨車，造成車毀人亡。

警方指出，這起連環車禍當時內線包括許男小貨車共有7輛車追撞，另兩輛自小客車分則在外線車道追撞，總統車隊隨後於下午4時17分通過現場；車禍現場花90分鐘才排除。

警方將調查釐清，許姓駕駛是否有酒駕、疲勞駕駛或其他原因造成追撞。（編輯：吳協昌）