保全自爆兼差當馬伕「很血汗」 8月個只淨賺1萬多…

2018-10-06 00:19

〔記者王捷／台南報導〕不只一般行業血汗，連八大行業都淪陷？林姓保全為了賺外快，替應召站載小姐兼差當馬伕，直到被逮為止已兼職8個月，他應訊時供稱，每個月載小姐約100次，一審院檢初估林男8個月賺了24萬元，以刑法第231條圖利媒介性交罪判處3個月，並沒收不法所得；他不滿提出上訴，認為院檢初估的獲利太高，其實他扣掉油錢後才淨賺才1萬多元，但法官認為沒有估錯，駁回林男上訴。

去年6月，林男透過朋友當起應召站兼差馬伕，期間負責載送10幾名小姐從事性交易，每趟可獲得300或400元，每月可獲得3萬或4萬元，每月大概載送小姐從事性交易100次。

院檢認為，林男沒有前科，犯後坦承犯行，看得出有悔意，在整件妨害風化案中是扮演最基層的角色，也是接受應召站指示載送，從犯罪時間、獲利狀況還有他的學歷、家庭經濟狀況等，在獲利估計上採取對林男有利的初估方式，認為他獲利24萬元，所以沒收這些不法所得，判處有期徒刑3個月。

林男卻認為，他根本沒有賺這麼多，扣掉油錢他才淨賺1萬多元。林男拿出載送小姐的行事曆、銀行帳戶來佐證，主張應該以行事曆載送小姐的次數作為不法獲利估計，且銀行帳戶的錢還有保全的薪水，不是全都是不法獲利。

但法官比對證據後認為，林男每次載送小姐不一定會登記在行事曆上，且銀行帳戶上一次轉入金額是在前年的10月，但林男開始當馬伕是在去年6月，顯然銀行帳戶、保全薪水與案件無關，因此駁回林男上訴。