成醫喋血案兇嫌交保 學弟妹、護理界暖籌百萬相助

成大醫院喋血案兇嫌林光宇交保的150萬中，有100萬來自護理界和林光宇學弟妹、大學柔道社團。圖為林光宇交保後妻子相擁。（記者王捷攝）

2018-10-05 23:03

〔記者王捷／台南報導〕成大醫院喋血案兇嫌林光宇獲法官裁定150萬交保，昔日社團教練謝國城與陪著林光宇的妻子，和台灣護理師產業工會理事長陳玉鳳一起到地院，繳交保釋金時，謝國城說，150萬的保證金中，有100萬是林光宇的學弟妹、昔日成大柔道社籌出來的錢，因為以林家的狀況，真的沒辦法拿出這筆錢，他認為，台南地院的法官是一位好法官，願意讓林光宇交保，親友們很感動，林光宇也絕對會遵守交保的條件。

謝國城是成功大學空手道教練，他說，20多年前就認識林光宇，雖然林光宇是柔道社，但因為在同一個場地練習，才會與林光宇熟識。案發後，林光宇籌不出150萬元，其他護理人員、林光宇的學弟妹還有昔日柔道社，都紛紛幫忙籌錢，但他們不方便露面到場聲援。

護師工會理事長陳玉鳳說，這次林光宇會獲得這麼多支持，代表霸凌的問題很嚴重，她希望政府能夠重視這個問題，同時也應該增加公職醫護人員的投訴管道，因為公職人員投訴要經過保訓會，而保訓會依程序會交給人事室調查，但人事室也受到醫院操控，導致林光宇投訴無門。

謝國城說，他認為接押庭的法官是位好法官，大家都很感謝這位法官，他會提醒林光宇一定要遵守交保條件，未來官司都有人會陪著他。