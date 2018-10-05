10/5 大樂透、雙贏彩及今彩539 頭獎均摃龜！

2018-10-05 22:33

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月5日）開獎的第107000084期大樂透、第107000143期雙贏彩及第107000239期今彩539，頭獎均摃龜。

第107000084期大樂透中獎號碼為「03、09、10、42、44、47，特別號：05」，頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得332萬9085元；參獎共27注中獎，每注可得6萬3252元；肆獎共70注中獎，每注可得1萬5683元；伍獎共1410注中獎，每注可得2000元；陸獎共2260注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬5185注中獎，每注可得400元；普獎共2萬7324注中獎，每注可得400元。

第107000084期49樂合彩中獎號碼為「03、09、10、42、44、47」，四合共2注中獎，每注可得20萬元；三合共82注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2387注中獎，每注可得1250元。

第107000143期雙贏彩中獎號碼為「03、04、09、13、15、16、17、18、19、21、23、24」，頭獎摃龜；貳獎共17注中獎，每注可得10萬元；參獎共438注中獎，每注可得500元；肆獎共7818注中獎，每注可得100元。

第107000239期今彩539中獎號碼為「15、18、20、28、29」，頭獎摃龜；貳獎共149注中獎，每注可得2萬元；參獎共5733注中獎，每注可得300元；肆獎共6萬5969注中獎，每注可得50元。

第107000239期39樂合彩中獎號碼為「15、18、20、28、29」，四合共2注中獎，每注可得21萬2500元；三合共190注中獎，每注可得1萬1250元；二合共8038注中獎，每注可得1125元。

第107000239期3星彩中獎號碼為「501」，正彩共45注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000239期4星彩中獎號碼為「6369」，正彩共33注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」