10/5 大樂透、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

〔即時新聞／綜合報導〕今天（10月5日）台彩各項開獎獎項及獎號。
大樂透：03、09、10、42、44、47，特別號：05。
49樂合彩：03、09、10、42、44、47。
雙贏彩：03、04、09、13、15、16、17、18、19、21、23、24。
今彩539：15、18、20、28、29。
39樂合彩：15、18、20、28、29。
3星彩：501。
4星彩：6369。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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大樂透：03、09、10、42、44、47，特別號：05。
49樂合彩：03、09、10、42、44、47。
雙贏彩：03、04、09、13、15、16、17、18、19、21、23、24。
今彩539：15、18、20、28、29。
39樂合彩：15、18、20、28、29。
3星彩：501。
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