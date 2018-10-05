火車上抽菸被檢舉 男恫嚇OL「拿刀砍你」判拘役

2018-10-05 20:17

〔記者陳慰慈／新北報導〕42歲王姓男子躲在火車廁所內偷抽菸，被洪姓OL抓包，怒而按鈴向列車長舉報王男抽菸，王男不爽遭檢舉，對洪女恫嚇：「拿刀砍你我都敢」，並作勢攻擊洪女，新北地院依恐嚇危害安全罪，判處王男拘役20日，得易科罰金2萬元，可上訴。

判決指出，4月2日中午12時許，台鐵列車行經新北鶯歌站附近時，洪女發現王男躲在火車廁所內抽菸，按鈴找列車長前來處理，表示：「我今天就算不上班，也要檢舉你」，王男不滿嗆聲：「要不是因為列車長擋在我們間，我會對你動手」、「拿刀砍你都敢」，並作勢攻擊洪女，還稱：「就是因為有你這種人，才會有鄭捷」，未料列車長卻只想息事寧人，車廂上的一名退休男老師看不下去，痛批王男做錯事還振振有詞，「你是流氓嗎？」王男反譏：「那你把我抓去關啊！抽一支菸要被抓去關喔！就好笑（台語）。」

列車長稱沒權力對吸菸男做出處置，只能交給警方處理，火車到站後，鐵路警察前來帶走王男，王男被依違反「菸害防制法」被開罰，洪女也對這名囂張的王男提告恐嚇。

王男辯稱，當時只有說「我會對你動手」，沒說會「拿刀砍」，不認言語有恐嚇之意，但檢方依據現場手機錄影檔及退休男老師證詞，認定王男確實出言恐嚇將他起訴。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆