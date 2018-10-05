蘇花盲彎「強碰」！重機慘遭砂石車撞飛 驚悚影片曝光

黃男的重機嚴重變形。（記者林敬倫翻攝）

2018-10-05 20:31

〔即時新聞／綜合報導〕蘇花公路在今（5）日上午10點20分左右發生一起車禍，55歲黃姓男子騎乘重機跨越雙黃線，與對向砂石車對撞，機車整台被撞飛，還連帶將後方王姓重機駕駛的機車撞倒，幸運的是黃男竟只受到輕傷，送醫急救後並無大礙。

重機駕駛黃男今天上午10點行經台九線蘇花公路125.8公里處、過新澳隧道後，在過彎時違規跨越雙黃線連超兩台車，在黃男超越第一輛砂石車的瞬間，對向剛好有另一台砂石車迎面而來，卡在兩台砂石車中間的黃男無處閃避，直接與對向砂石車撞在一起。

黃男的機車直接被撞飛、零件四散，整台車幾乎解體，而彈飛的車體還波及到後方王姓駕駛，將他的機車一併撞倒，幸運的是黃男僅手腳擦傷，送醫包紮後即到派出所製作筆錄。

據了解，遭波及的王男與砂石車駕駛沈男經檢驗後酒測值皆為零，黃男酒測值則待驗，詳細肇事責任仍待釐清。而警方也說，黃男違反交通規則，跨越雙黃線逆向行駛，將依法開罰1200元至2400元。

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