半年沒休假看精神科 成醫喋血兇嫌：怕影響工作停藥

林光宇（中）坦承，因為長期沒休假又面對高度壓力，曾看精神科服藥。（記者王捷攝）

2018-10-05 20:09

〔記者王捷／台南報導〕成大醫院喋血案今天（5日）下午開庭，當時傳出成大醫院同事霸凌兇嫌林光宇，讓他半年沒有休假，他在開庭時曾說，因為無法休假，讓他壓力很大，曾到精神科就診，但是擔心服藥會影響工作，又要24小時待命，已經多個月未服藥。當時法官問林光宇，這樣是否跟他所犯下的兇案有關？林光宇說，他也不曉得。

案發時傳出，體外循環師林光宇因為不滿主管命令，休假時不准任何人幫他代班，讓林光宇即使在休假時遇到動刀，也要24小時待命，身心俱疲，最後又遇上主管逼迫他放棄年資或離職，讓林光宇情緒爆發犯案。

還麻醉科護理師曾說，心臟外科相當繁忙，只要護理師輪值到那心外科，那個月就很忙，而且心臟手術是相當謹慎的手術，一個月下來通常下班就是秒睡，醒來就是上刀，攸關他人生死的手術，心理壓力不是外人可以想像，那個月通常心情都會很負面。

依據傳言，林光宇已經在沒有完全放鬆的壓力下工作半年，壓力可想而知，他在庭上坦承，他因為長期這樣下來壓力很大，有看精神科，也有服用藥物，但是他又因為找不到人代班，要24小時待命，為了不影響工作只好停藥。法官問林光宇，服藥的問題與喋血案是否相關？林光宇則說，自己也不曉得。

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