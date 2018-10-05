走進法庭參與審判 國民法官：「法官不恐龍！」

新北地院辦理國民參審模擬法庭第二輪演練，以酒後在卡拉OK持魚刀殺人為範例，國民法官與職業法官依重傷害致死罪判被告有期徒刑14年10月。（記者陳慰慈攝）

2018-10-05 19:50

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北地院今辦理國民參審模擬法庭第二輪演練，以酒後在卡拉OK持魚刀殺人為範例，檢方具體求刑18年，昨選出的6位國民法官也在法庭，與職業法官今一起進行事實認定，經過一天的審理，今下午依重傷害致死罪判被告有期徒刑14年10月。

參與此案審理的國民法官吳建榮說，在庭上他像是「法官分身」，自承對法律很有興趣，還到玄奘大學修讀法律學分班，曾被冒名恐嚇而惹上官司的他，最後雖被判決無罪確定，但對踏進法院與法官的印象並不好，全程參與審理過程後，讓他完全改觀，原來「恐龍法官」一詞是錯誤的，也體會到法官工作辛苦。

司法院副院長蔡烱燉於宣判後致詞表示，讓人民走入法庭，既可以看、也可以判，是司法改革國是會議最大的共識，國民法官與專業法官共同形成最終決定，不僅彰顯國民主權的理念，也可使法院審判更加透明。一方面不偏離國民正當的法律感情，另也藉由這種負責任的參與，培育國民良好的公民素養與法治精神，並提升國民對司法的信賴。

此次卡拉OK殺人案審判模擬法庭，由審判長許必奇、法官許品逸及宋泓璟組成合議庭，公訴代表則是主任檢察官廖先志、檢察官蔡學誼及何克凡，律師則擔任由法警扮演的模擬被告辯護人。