同道中人！自稱蔣介石私生子借錢 齊天大聖「搞笑神回」

2018-10-05 17:57

〔記者湯世名／彰化報導〕詐騙手法愈來愈氾濫，但民眾也非等閒之輩，在詐騙集團行騙時搞笑出擊，最近網路流傳一段對話，有民眾收到自稱「蔣介石私生子」的line，對方表示有135億元被凍結，若民眾轉帳8000元協助帳戶解凍，將封民眾為師長並給35億元，這名民眾則回稱是「齊天大聖孫悟空」，法力被如來封住，只需對方買啤酒讓他喝就能恢復法力，屆時將教對方72變，讓對方接不下去，只好稱「原來是同道中人」，齊天大聖搞笑神回讓大家笑翻。

這名自稱為「蔣介石私生子」的「蔣梁宇」，聲稱在台灣有135億元被凍結，但是他在長沙回不去，民眾只需轉帳8000元給他作為流動資金，讓他的帳戶解凍，這名「蔣梁宇」甚至稱在台灣有自己的軍隊，今天民眾幫助他，回頭他將給民眾留一個師長的位置，另外還將給民眾35億元，「蔣梁宇」還給了一個帳號並稱是他參謀長的帳戶。

沒想到這名民眾收到line後，竟回稱自己是「齊天大聖孫悟空」，因犯天條被貶人間，法力被如來封了，現在只需要3000元買3箱啤酒，喝了以後就能恢復法力，民眾也給了一個帳號，並稱對方轉帳後，將會給對方一顆長生不老仙丹，並將教對方72變，另外還送對方定海神針，定能讓對方雄霸天下。

民眾神回讓對方接不下去，只好識趣的稱「原來是同道中人，失禮」。這段對話在網路瘋傳，大家看到全都笑翻天，有人笑稱「蔣介石大戰孫悟空後敗走」，還有人詢問「真有蔣梁宇」這個人嗎？從訊息來看除了是簡體字，語法也與台灣不同，懷疑是中國流傳來台的詐騙手法，另有民眾說現在大家遇到詐騙不再只是緊張受騙，反而有愈來愈多的笑梗。