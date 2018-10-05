找「姐姐」謝金燕唱尾牙 甯嘉科技涉吸金13億負責人收押

2018-10-05 17:15

〔記者陳慰慈／新北報導〕甯嘉科技有限公司涉嫌以投資蘋果、三星等新款手機買賣，最高年息280%為誘因，吸引民眾投資，投資大戶贈送賓士車或招待東南亞旅遊，今年1月7日舉辦尾牙還找來「姐姐」謝金燕開唱，4年吸金13億元，新北地檢署昨發動搜索約談，今晨依違反銀行法、詐欺罪，有勾串、逃亡之虞，向法院聲押禁見33歲負責人曾甯嘉獲准。

檢調調查，甯嘉科技未實際向主管機關設立登記，位於新北市蘆洲區籌備處成立時找來舞龍舞獅吸引民眾目光，透過一拉一方式，游說民眾投資蘋果、三星等新款手機買賣，甯嘉負責代銷，保證獲利，2014年成立之初年，以年息60%吸引民眾投資，2015年起更拉高至62~280%。

此外，甯嘉科技還打出只要一次購買1000支手機，且投資滿6個月，就能把200萬元賓士轎車開回家，前後送出12台；另投資達百萬元，公司就招待到泰國、新加坡等地旅遊，且連續3年都在五星級飯店舉辦尾牙，吸引不少民眾掏錢投資。

去年底甯嘉開始付不出紅利，為讓投資者安心，還砸大錢舉辦盛大尾牙及春酒，不但找黃子佼當主持人，還邀請久未露面的「姐姐」謝金燕在尾牙宴開唱，同場還邀請歌手翁立友、詹雅雯、玖壹壹，但甯嘉仍在2月倒閉，曾女承諾會還錢卻跳票，被害人紛紛出面提告。

調查局調查，甯嘉2014年起迄今，吸金26億餘元，被害者約50多人，多是蘆洲地區居民，但曾女否認犯行，強調確實從事手機買賣，是借貸非吸金，僅向民眾「借款」收取13億餘元。

新北地檢署民生犯罪專組檢察官賴建如昨指揮法務部調查局新北市調查處，兵分五路搜索曾女位於新北市蘆洲區的辦公室，查扣交易資料、帳戶存摺、電磁紀錄、黃金及名牌包等物證。擔任甯嘉幹部的曾女的李姓同居男友、曾姊訊後則各以20萬元交保。