按摩椅短路燒毀別墅 義美董娘獲賠206萬

2018-10-05 16:48

〔記者黃捷／台北報導〕義美董事長高志尚位於陽明山的透天別墅2011年間發生火災受損，收藏的名家畫作、玉雕等藝術品也付之一炬。消防局調查發現是OSIM廠牌的電動按摩椅短路起火，高的妻子歐瑞雲遂向上游製造商FAMILY INADA求償3377餘萬元，士林地院歷經6年終於審結，歐獲賠206萬餘元，全案仍可上訴。

高、歐夫妻倆與兒孫同住在陽明山一棟3層樓別墅，2009年4月間以21萬8000元購得「OS-7880 uDREAM電動按摩椅」，2011年1月15日突然自燃，雖及時被家人發現報警，未造成人員傷亡，但不僅裝潢嚴重受損，因歐有蒐集藝術品的習慣，包括李義弘、吳繼濤等名家的水墨畫全被燒毀。

消防局認定起火原因是按摩椅短路後，歐先向OSIM公司求償，後發現製造商是日本的FAMILY INADA，又針對製造商追加起訴。OSIM公司後來以350萬元與歐和解，製造商的官司卻一路纏訟，士林地院日前才審結。

製造商抗辯，按摩椅通過標準檢驗局認證，他們沒有過失，且台灣的火災調查欠缺標準作業流程，公信力不足，有可能是其他電器短路造成，歐瑞雲事後也將按摩椅殘骸丟棄，無法再送鑑定，有證明妨礙嫌疑，就算真是按摩椅起火，他們與OSIM公司有連帶賠償責任，既然OSIM公司已與歐和解，他們當然也已免除責任。

負責火災調查的人員出庭證稱，按摩椅處燃燒程度最嚴重，火流也從這裡向外延燒，確定是起火點，且按摩椅外皮集中往內融化黏在地上，顯然是內部先起火，裡面還找到有短路熔痕的電線，因此推斷是按摩椅內部配線短路自燃。

合議庭認為，通過標檢局認證，並不代表個別產品生產上沒有瑕疵，另經函詢消防署，也確定火調鑑定流程未違反規定，具可信度，歐在鑑定後才丟流燒燬的按摩椅符合常理，並非惡意湮滅證據，完全不採信製造商的辯詞。

此外，與OSIM公司和解書上載明350萬是「精神慰撫金」，並非賠償財物損失，且未註明免除製造商責任，因此歐求償有理，但金額太高，雖然她未使用按摩椅，卻沒拔插頭、關電源，也有過失，製造商仍應負90%責任，計算藝術品價值、裝潢家電折舊後，判賠206萬3972元。