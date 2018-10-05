闖台灣民政府總部燒旗 「愛國人士」3人獲判緩刑

闖台灣民政府總部燒旗，鍾男被依共同毀損他人旗幟判罰5000元，王男、吳男則被依無故侵入他人住宅判處拘役20天，3人均獲緩刑2年。（資料照）

2018-10-05 16:55

［記者鄭淑婷／桃園報導］2016年「台灣民政府」成員洪素珠辱罵榮民風波延燒，自稱「愛國人士」的46歲男子何守為、56歲林立騰，於當年6月19日早上，偕同68歲友人鐘大鼎、53歲王勝龍、23歲吳柏瑋，前往民政府位於桃園市龜山區的中央會館前抗議，王、吳2人趁有車輛進入強行闖入，何、鍾燒毀2面民政府、日本國旗，林則持紅色油漆破壞地面、燈箱，民政府維安人員報警對5人提告，桃園地院法官日前審結，鍾男被依共同毀損他人旗幟判罰5000元，王男、吳男則被依無故侵入他人住宅判處拘役20天，3人均獲緩刑2年；何、林2人則另案審理中。

鍾男出庭時坦承前往民政府中央會館前抗議，但否認有任何毀損的意圖，並稱民政府根本是竊佔國有土地，在中華民國領域內發行護照、車牌，顯然是顛覆主權、領土的叛亂組織，他到會館外抗議是捍衛中華民國主權尊嚴，雖然有在圍牆外地上撿到旗幟，但他沒有幫忙何燒毀旗幟；而王、吳則辯稱，他們進入的地點是遭民政府竊佔的國有土地，當時保全並未要求他們離開，反倒直接勒住王的脖子、綑綁他們手腳等，而抗議行動本屬憲法保障的言論自由、集會自由範疇，對方無權對他們提告。

民政府呂姓、洪姓安全維護人員出庭證稱，當時中央會館鐵柵門是關閉的，王、吳卻趁車輛進入時強闖，才會趕緊出手將2人壓制在地；另，監視器也拍下何、鍾、林3人在門外的行為。

法官認為，中央會館由民政府向地主承租並非國有地，而憲法雖保障人民言論、集會自由，但仍不得侵害他人權利或違反法令，無故侵入他人所有建築、土地已觸法，鍾男等人辯詞不足採信，不過審酌其犯案動機是因民政府成員辱罵榮民等，並非出於個人一己之私，加上其過去皆無前科紀錄，審結依共同毀損他人旗幟判罰鍾男5000元，王男、吳男則被依無故侵入他人住宅判處拘役20天，3人均獲緩刑2年；至於何、林2人則另案審理中。