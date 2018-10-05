詐台籍熟女410萬 洋腸竟稱「她有病」

2018-10-05 16:47

〔記者溫于德／台北報導〕已婚張姓洋腸花言巧語騙台籍熟女交往，半年間得手百萬餘元。洋腸到案雖辯稱是民事糾紛，仍被依詐欺罪判張有期徒刑1年10月。至於民事，熟女委託律師表示，被騙後、生活越趨艱難，甚至不敢讓家人知道，豈知洋腸瞎扯對方「參戰後患有創傷後症候群」等語；台北地院日前審結，要求洋腸吐出全數詐騙金額共410萬餘元，全案仍可上訴。

英文名字「CARTER RICHARD SEAN」的洋腸，2015年7月透過交友軟體認識熟女，後藉相約出遊、施曖昧言語、讓女方身陷熱戀，並以結婚為前提陸續匯出積蓄；短短不到半年間、上班族熟女已分20次匯出413萬6400元，但洋腸只還款3萬元；洋腸之後開始鬧失蹤，遭報警協尋，熟女才知被騙。

刑事審理期間，洋腸除辯是民事糾紛外，甚至瞎扯自己是前美國中央情報專員、前任特種部隊人員，「若我去坐牢，將引起台美兩國困擾」。

刑事一審仍依詐欺罪判洋腸1年10月徒刑，可上訴。

民事部分，熟女委託律師提到，被騙後生活艱難，甚至不敢向家人吐實；律師則說，很明顯地、洋腸是有婚姻的人，且早將名下財產轉到其妻名下。

但洋腸仍辯熟女「參戰後患有創傷後症候群」，發病期間精神狀況也會不穩，導致發生任何事均不記得，「她僅憑自己手寫筆記推測借款」，且即便有借款也屬民事糾紛，否認詐騙意圖或施用詐術。

民庭法官最後仍認詐騙，依熟女所求、照價判賠，共410萬6400元。

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