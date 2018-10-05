毒蟲偷車牌掉包被警識破 還裝傻「唉唷，那欸安奈」

2018-10-05 15:28

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市1名25歲張姓男子，日前凌晨1時許，開著一台黑色馬自達轎車在中和區閒晃，趁深夜無人，竟尋找與自己同款的車，並將該車的前後車牌拆下，裝到自己的車上，巧遇員警盤查，發現行照與車上車牌不符，張男還故作鎮定裝俏皮「唉唷，那欸安奈」，直到警方細問，張男才坦承「為了開車去偷東西，才會想到先換車牌規避查緝。」

警方調查，張男有多項毒品、竊盜前科，平時無所事事，因缺錢買毒，動了開車去行竊住宅的念頭，但又怕車牌若被監視器拍下，會被查緝，因此趁著夜深人靜時，進入中和區新生街的巷弄，鎖定一台與自己車款相同的轎車，使用工具將該車的前後車牌拆下。

張男將贓車牌拆下後，裝到自己的車上，正準備離去時，因違停路邊被警方攔查，張男起初還故作鎮定，向警方表示「違停很抱歉，我立刻開走」，警方要求張男出示行照，一對照就發現車牌與行照上不同，張男遭揭穿還裝傻，「唉唷，那欸安奈」。

警方發現張男神色有異，且又在車上發現拆卸車牌的T字板手及原始車牌，斥責張男「你還不說實話」，張男這時才坦承，因缺錢買毒，想要開車去行竊，但又怕車牌遭鎖定追緝，因此才先行偷取車牌，沒想到都還沒行動，就被警方逮獲，問訊後依竊盜罪將張男移送法辦。