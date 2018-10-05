獨家》國發基金助中國滲透台灣？ 北檢分案查如興併購中國玖地案

2018-10-05 14:04

〔記者謝君臨／台北報導〕時代力量立委黃國昌日前指控，國發基金去年斥資15億元，協助台灣上市公司如興（4414）投資併購中國玖地公司一案，疑有弊端；黃指如興併購玖地時，並未包括玖地集團旗下產能最好的夢爾羅、庄吉2公司，但併購後卻持續幫這些公司員工支付薪水、購買設備，「就像買了一台車子，卻不包括引擎」，質疑其中已涉及背信；據悉，金管會已將全案函送台北地檢署，現已分案偵辦中。

如興成立於1977年，是一老牌成衣廠，專做牛仔褲與成衣，董座陳仕修在2015年啟動以130億元併購營收規模大如興5倍以上的中國玖地集團計畫，成為國內紡織業史上最大金額的併購案；當時如興股本僅13億元，收購玖地後，股本擴大至近90億元。

而後，如興辦理規模約達120億元的現金增資，國發基金去年以每股18.6元的價格、取得8000萬股，共投資14.88億元，取得如興一席董事，這也是「產業創新轉型基金」成立後的首宗投資，且因為是傳統產業，格外引人注目；不過，此併購案卻被立委質疑恐有弊端。

今年6月21日，黃國昌召開記者會踢爆，國發基金去年斥資15億元，協助如興併購中國玖地一案，是「請來中國腐敗的官二代，吸台灣投資大眾的血」；時代力量新北市議員參選人彭盛韶也說，如興總經理孫瑒曾任中共國企吉林省紡織品進出口公司的上海辦事處負責人，「是中國百分之百持有的公司」，質疑國發基金成為中國滲透台灣企業的大功臣。

相隔一個多月，黃國昌於7月26日再度開記者會爆料，如興併購玖地時，並未包括玖地集團旗下產能最好的夢爾羅、庄吉2公司，這2家公司於前年底所有權就被玖地集團移轉到境外紙上公司，導致如興併購玖地時，這兩家公司都不在如興的收購範圍內，「就像買了一台車子，但在交車後，卻不包括引擎」。

黃國昌說，併購案後，這兩家公司雖然與台灣如興無關，卻仍由如興支付員工薪水、購買設備，「等於用台灣投資大眾、納稅人的錢，養中國藏起來的公司，是明確的犯罪行為！」質疑此舉已涉及背信，違法明確，要求檢調盡速查辦。

據悉，金管會已於8月底，將相關資料函送給北檢，北檢收案後現已分案展開偵辦，釐清其中是否涉及不法之情事。