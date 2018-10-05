駕駛疑不諳操作 堆高機連撞12機車衝民宅

堆高機連環撞，導致路旁機車倒成一團。（記者劉禹慶攝）

2018-10-05 14:09

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖鬧區最大市場北辰市場，今日中午時分發生駕駛疑因不諳堆高機操作，誤將油門當煞車，導致連撞路旁停放12輛機車，並波及其中1戶民宅，雖無人員傷亡，但財物損失相當嚴重，未來後續求償問題仍有得吵。

澎湖縣政府警察局調查指出，今日中午11時30分，由洪姓民眾駕駛的堆高機，在光復路與大仁街北辰市場入口處，欲搬運棧板上貨物，疑似不諳操作程序，先連撞路口4輛機車，並衝入路旁一戶民宅，將民宅外飲料攤及招牌移位，駕駛又疑因緊張，再連撞路旁其他8輛機車才停下來。

由於當地為市場主要出入口，發出巨大聲響後，鄰近商家及民眾紛紛前往圍觀，不少停放路旁的機車都是新車，被堆高機疊成一層一層，損失相當慘重，涉嫌肇禍的洪姓司機似乎受到驚嚇，看見機車整排倒下慘狀，起初不發一語，隨後頻頻向機車騎士道歉，希望取得對方原諒。

警方趕抵現場後，先為洪姓駕駛進行酒精測試，證實酒精值為0，隨後進行簡單偵訊，洪姓駕駛表示自己是第2次駕駛堆高機，因此不諳操作順序及儀器，誤將油門當煞車，才會發生連續追撞的意外，將會展現最大誠意，負責賠償到底，由於洪姓駕駛係受僱於人，雇用的老闆也要負起連帶賠償責任，現場已有民眾委託機車業者前往估價。