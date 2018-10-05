北漂不只青年！ 高市少年隊找到隨父北上工作中輟童

2018-10-05 15:03

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄青壯年北漂謀生，最近成選戰熱議話題，高市一名國小四年級的男童小恩（化名），上月隨父親北漂謀生，學業被迫中輟，高市少年警察隊接獲教育單位通報，立刻展開協尋，本月初在新北市找到小恩父子，小恩的爸爸對於讓孩子中輟學業深感歉意，前天在警方陪同下帶小恩回高雄辦理復學，不過，小恩父親無奈表示，未來為了謀生，還是打算帶孩子北漂，並在北部就學，方便照顧，讓小恩的阿嬤聽了相當感傷與不捨。

高雄市警察局少年警察隊對於適齡失學、中輟及失蹤的少年協尋一向不遺餘力，在今年9月19日受理一樁本市某國小學童小恩（化名，10歲、國小四年級）中輟未就學案例，經學校通報後，少年警察隊員警便積極展開協尋。

為尋找有利的線索，少年警察隊校責區小隊長韋德平率偵查佐鍾志宏、鄧惟玲等人，前往學童小恩居住處所實地查訪，經瞭解小恩係單親家庭，平時與父親（約45歲）及奶奶相依為命，但現場只看到奶奶在家，經了解其原因竟是單親小恩的父親因工作不穏定（臨時工），且還要扶養年邁母親（70多歲），聽說北部工作較多薪資比較高，故而帶小恩北上到新北市工作。

警方循線追查到小恩父親新北市工作地點，經韋小隊長苦心勸導其父親學童就學的重要性後，深獲小恩父親的認同，於本（10）月2日帶小孩連夜南下，隔（3）日由員警陪同返校辦理復學。

小恩父親對於自己只考慮工作方便而將小孩帶在身邊，未能即時就學表示歉意，並承諾將會以小恩課業為重，但因其之前在南部工作機會較少，且上個月在新北市工作穏定，未來因工作關係可能會帶小恩北上就學，學童奶奶看到小恩回來高興的落下眼淚，場面溫馨，但聽到其子將帶小孩北上工作及就學，內心就感到難過並十分不捨。