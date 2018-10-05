被抓1次還學不乖！偷拍狼再犯被起訴最重恐關3年

2018-10-05 14:43

〔記者錢利忠／台北報導〕有特殊性癖好的39歲吳姓男子，2年前才在屈臣氏使用針孔密錄器偷拍女顧客裙底風光，被新北地院依妨害秘密罪拘役40天確定，但他卻不知悔改，再次趁搭捷運時，將針孔綁在右腳鞋帶上，偷錄身材火辣的OL裙底；台北地檢署認為他涉偷拍的罪證明確，考量他毫無自省之能，依妨害秘密罪起訴並建請法院從重量刑。

今年7月31日晚上7點多，吳男將針孔綁在右腳鞋帶上，在北捷忠孝新生站開往市政府站的車廂內，伺機找尋下手目標，他見穿著裙裝的OL身材火辣，緩步移動至OL身旁後，鬼祟地伸出右腳朝OL裙底偷拍。

由於他靠近OL的舉止太過刻意，引起OL的防備，OL低頭一看才發覺吳男的右腳上竟裝有針孔，當列車抵達市政府站後，OL立即向警方報案提告；吳男擔心再次惹上妨害秘密官司，竟還趁警詢時偷偷刪除照片。

檢方認為，吳男之前才因犯下偷拍案被判拘役40日確定，此次又故態復萌，顯見毫無自省之能，亦無悔改之意，考量他被警方詢問時還偷偷刪除照片卸責，認定他犯後態度不佳，建請法院從重量刑。

依北檢所起訴的刑法第315條之1第2款之妨害秘密罪規定，無故以錄音、照相、錄影或電磁紀錄竊錄他人非公開之活動、言論、談話或身體隱私部位者，可處3年以下徒刑、拘役或30萬元以下罰金。