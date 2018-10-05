汽車喇叭聲改成「機關槍」好療癒？ 警：違規要開罰

2018-10-05 13:47

〔記者許國楨／台中報導〕一名車主改裝汽車喇叭聲，看到路人過馬路未注意，竟鳴按出類似機關槍的喇叭聲，嚇得這名路人跑跳逃離，這段影片最近在網路通訊軟體群組瘋傳引熱議，有人說很療癒，也有人說改成這種聲音其他車輛一定避讓，但交大警方說，此舉已違反相關規定，任意改裝喇叭聲可以開單告發。

網路流傳的這段影片長約20秒，場景及駕駛人都是在國外，影片中可以看到駕駛開車途中看到前方一名男子緩慢走過馬路，卻低頭沒注意來車，駕駛一按喇叭竟發出機關槍聲響，該名路人顯然受到驚嚇，頭也不回嚇得立即跑跳逃離。

許多網友直說很療癒，因為許多低頭族過馬路時還忙著滑手機，根本沒注意週遭來車，有時按喇叭也不在意，險象環生，若是改成這種機關槍喇叭聲一定會避讓，但台中市警局交通大隊表示，汽車喇叭的作用是為了提醒其他車輛注意警示，無非就是為了行車安全。

如此一來，一種頻率便於建立駕駛和行人或其他車輛對於危險的環境條件反射，一旦喇叭聲音不統一，警示的識別率就會降低，無法在第一時間讓行人和車輛完成躲避行為，容易造成交通事故，在台灣是違規的行為。

交大表示，按道路交通管理處罰條例第16條第二款，燈光、雨刮、喇叭、照後鏡、排氣管、消音器設備不全或損壞不予修復者，或其他設備擅自增、減、變更原有規格致影響行車安全者，以及第五款，裝置高音量喇叭或其他產生噪音器物者，處9百元以上1千8百元以下罰鍰，其高音量喇叭或噪音器物並應沒入。

另依道路交通安全規則第92條，汽車按鳴喇叭以單響為原則，不得連續按鳴3次，每次時間不得超過半秒鐘，違反者依道路交通管理處罰條例第41條，可處3百元以上6百元以下罰鍰。