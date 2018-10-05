啟能中心爆性侵院生醜聞 前組長被起訴求處重刑

2018-10-05 12:04

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市一間啟能中心，今年6月間爆發張姓前行政組長涉嫌性侵5名智能障礙女院生，花蓮地檢署偵辦後，認為張男從104年開始多次用手指性侵女院生，今依妨害性自主等罪嫌將張男起訴，而啟能中心吳姓主任具社工身分，在接到院生反應後卻視若無睹，甚至私下提供被害人資料給被告，除另案偵辦，也將請花蓮縣政府社會處作成適當處分。

去年有名吳姓護理師上網爆料，表示花蓮一間啟能發展中心有女院生遭到性侵，而涉案的竟是該機構行政組長，並得知機構知情不報還試圖掩蓋醜聞，威脅院生不准舉發，否則將她們趕出啟能中心；不過當時發展中心吳姓主任第一時間回應稱「是離職員工挾怨報復」，否認院內醜聞。

案件經花蓮警方、檢察官偵辦，發現張姓組長從104年2月開始，製造與女院生獨處的機會，以身體壓制及要脅不帶出遊的方式，對智能障礙的女院生撫摸下體以及胸部，甚至用手指插入性侵，或拉住女院生手欲撫摸自己的下體，事後給予50到100元的封口費，要求不得對外說出二人之事。

檢察官經過調查，認為被告是啟能中心的行政組長，長期從事慈善事業，卻不知自尊自重，明知5名被害人都是智能缺陷人士，竟於長達4年期間內，利用5人對被告的信任，及啟能中心主管長期漠視所形成無力自救狀態，持續10多次為猥褻、性交與性騷擾行為。

檢察官認為，張姓被告戕害5名被害人身心發展甚鉅，除可能損及日後兩性關係認知，也使社會上眾多慈善機構的形象受到影響，更造成原屬弱勢的智能障礙人士處境日趨困難，應嚴加予以責難，請法院從重量處適當之刑，以示儆懲。也請依刑法第91條之1，應令入相當處所施以強制治療，以免其他無辜智能缺陷人士再受傷害。

另外，對於啟能中心吳姓主管長期知情不報，檢方認為，吳女是總管啟能中心內一切事務的人，但從104年起，即有被害人及護理師向其反映遭張姓組長性侵害或性騷擾情事，卻視若無睹，未依身心障礙者權益保障法、性侵害犯罪防制法通報主管機關，也未進行內部調查，放任被害人持續遭受被告侵害，造成被害人等心靈受創。

而在檢警著手調查後，吳姓主管竟私下提供被害人的個人資料給張姓被告，作為被告訴訟上使用，嚴重影響被害人隱私與啟能中心師生間信任關係，相關事證更難以蒐集，此部分除由檢方另行提起公訴，就吳女違反通報義務部分，也請花蓮縣政府社會處作成適當的處分。