毒品「3條通」台中落網 警方辣椒水有奇效

2018-10-05 12:33

［記者楊政郡／台中報導］辣椒水發揮制敵效果！上月28日三分局立德所員警在五權南路與高工路口，見一男子可疑上前盤查，該男迅速躲回車上發動引擎欲逃逸，警方迅速使用辣椒水朝該男臉部噴灑，男子因眼睛刺痛放棄逃逸，逮捕後查出林男竟是「3條通」身分，還被撤銷假釋，一被逮捕就會入監執行，身上還查獲海洛英3.46公克及安毒19.53公克，全案移送法辦。

林男（42歲）同時被台中地檢署、台中地院及南投地院通緝毒品案，被撤銷假釋需服殘行1年9月，今年9月28日16時在五權南路與高工路口，一個人行跡可疑，看到員警上前盤查，不想入監服刑身上又持有大量毒品，極力想脫逃，一看到員警立刻跑回車上，急忙發動引擎，警方拉扯無效，見對方已發動引擎，沒有拔槍而是拿出辣椒水朝男子臉部噴灑，辣椒水迅速發生作用，男子因皮膚灼熱感大聲喊痛，力氣耗盡無力掙扎，眾人合力下將體型頗為龐大的林男制伏。

經查該林姓男子因於假釋期間再犯毒品案，遭臺中地檢撤銷假釋，又另案被台中地院及南投地院發佈通緝，林男明知自己一落網就需入監，準備不顧員警及自身安全奮力逃亡，所幸噴灑辣椒水發揮效果，產生灼熱感放棄抵抗，警方在控制現場後，以清水簡單沖洗林男之皮膚，並通知119到場將林男送醫。

另在林男包包及車內分別查獲2包海洛因共3.46公克及3包安非他命共19.53公克，林男對犯行均坦承不諱，警方於訊後將林男解送歸案。

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