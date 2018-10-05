昔日門徒網路詆毀亞洲車神 判賠40萬定讞

2018-10-05 12:28

〔記者張文川／台北報導〕從事技術摩托車特技及表演教學、並擁有單項摩托車世界紀錄的「亞洲車神」陳雙全，4年前起被曾在他門下學藝的張姓男子在臉書連續PO文辱罵他是「唬爛神、亞洲畜生」，還說他並非金氏世界紀錄保持者，也無FIM國際比賽資格，陳雙全認為張男所言不實，提告求償；高等法院今年6月判張男須賠償40萬元，並在臉書道歉10天；最高法院今駁回上訴，全案定讞。

58歲的陳雙全提告指出，他從事技術摩托車表演、教學40多年，1997年曾和演員柯受良參加「飛越黃河」挑戰，經柯向各界推薦，報章媒體多以「亞洲車神」名號稱呼他，並在臉書開設同名社團，做為車友交流之用。

陳雙全主張，張勛曾在他旗下學習車技，並參加活動，後來自行發展，卻從2014年7月起，陸續在臉書PO出67篇文章侮辱、打壓他的聲望，他曾一度提告，因張男道歉而心軟撤告。

陳雙全說，不料張男竟變本加厲，繼續在網路辱罵他「造假、唬爛神、車品差沒人緣、忘恩負義」，甚至直接開罵「X你老師」、「亞洲畜生」侮辱他。

陳雙全還指控張男一再造謠，說他未曾取得金氏世界紀錄、沒有FIM國際比賽資格、未取得西班牙Montesa車廠的台灣總代理，陳提告要求張男賠償200萬元，在臉書刊登道歉啟事10天以回復其名譽。

曾為職業軍人、目前從事發動機研發的張男則堅稱，部份內容未指名道姓針對陳雙全，或稱部分PO文內容屬實，也經過相當查證，相關文章只是要遏止陳雙全詐騙，提醒車友小心，與重大公益有關，無侮辱犯意，並未違法。

二審高院調查發現，陳男確實擁有「翹孤輪」在鋼索上騎乘達50公尺的最長距離世界紀錄，且2004年參加「郎酒杯—亞洲技術摩托車賽，也有經FIM國際摩托車賽車協會批准，張男所言並非事實，且其他大部分辱罵字眼也達貶抑、侮辱程度，雖未指名道姓，但從張男連續發文可知已明顯影射陳，判張男須賠償40萬元，並在臉書刊登道歉啟事10天。

最高法院今駁回張男的上訴，全案定讞。