74歲寡婦網戀石油大亨 要警察「別阻止戀情...」

直到電話一直撥不通，曾婦才恍然大悟。（記者許國楨翻攝）

2018-10-05 11:25

〔記者許國楨／台中報導〕台中市曾姓婦人在臉書認識自稱從事石油業的外籍男子，期間不敵對方鎮日噓寒問暖迅速陷入熱戀，月初對方誆稱因颱風損壞油井等設備為由向曾婦商借2200歐元（約新台幣77660元）維修，曾婦不疑有他跑到銀行臨櫃匯款，所幸行員機警報案與警方聯手勸阻，以為譜出浪漫異國戀情的她這才恍然大悟，差點誤上賊船。

警方表示，74歲曾婦喪偶已久，上月初透過臉書社交軟體認識自稱名叫Chow Wong的新加坡籍男子，對方誆稱在土耳其從事石油業經常跟曾婦聊天，噓寒問暖，曾婦相當感動迅速陷入異國戀情以為找到真愛，未料對方在本月初以颱風災害破壞油井等工作器材為由，跟曾婦借2200歐元維修設備。

已陷入熱戀的曾婦不疑有他，立即出門衝到銀行櫃檯準備匯款給對方，行員察覺有異詢問，發現曾婦遲遲說不清楚為何要匯款給不認識的外國男子報案協助，台中市第六分局市政派出所獲報趕抵苦口婆心相勸，解釋這是常見的詐騙手法，只是曾婦因一時被愛情沖昏頭，一直深信對方是真情相對，希望警方不要阻止她的新戀情。

曾婦並表示等對方忙完工作，便會搭飛機來台灣與她見面，直到電話一直撥不通，才知道這場異國戀曲原來是詐騙集團譜出的騙局，這才恍然大悟，原來對方是為了錢財而非真情，差點受騙上當；警方呼籲民眾，網路交友須謹慎，對於網路上的各種匯款應先查證，若不確定可以撥打165反詐騙專線或110請求警方協助。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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