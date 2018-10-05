遛鳥俠路邊獻寶對她快彈 女子悍錄過程PO 網

一名噁男當眾對著來往民眾掏出生殖器「獻寶」。（記者王駿杰翻攝自臉書社團）

2018-10-05 11:38

〔記者王駿杰／新竹報導〕噁心！一名女子本月初晚間行經市區一間超商附近，竟看見一名噁男當眾對著來往民眾掏出生殖器「獻寶」，離譜的是，這名噁男不但猛盯著該女子，還彷彿在彈奏、撥弦烏克麗麗一般快速撥動他的生殖器，誇張舉止讓女子嚇一跳，急忙錄影ＰＯ網呼籲民眾要小心。

警方指出，這名男子的行為已涉及「刑法」公然猥褻罪，目前積極追查中，並呼籲民眾遇到類似情事，須立即向警方報案並勇於指認犯嫌，讓惡劣行徑得以受到法律制裁。

這名露鳥男子的噁心行徑，被女子錄下ＰＯ上臉書社團「新竹報料公社」，指這名噁男猛盯著該女子，「還自彈他那超小把的烏克麗麗，看他在影片後段快速撥弦的速度，以前應該是當過樂團吉他手」，希望女性民眾要小心此人。

影片中，只見該名噁男瘋狂快速撥動他的生殖器，還不時左右擺頭，最後身體一震，似乎「解放」完畢，才離開現場。

不少網友紛紛在ＰＯ文底下留言，指「此人常出現在百貨公司附近」、「建議介紹他去日本發展 汁液男一次有1000元賺...別在台灣街頭丟人現眼..」、「他在打手槍？幹嘛在大街上？嗑藥？」