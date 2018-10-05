警攔查竟謊報友人姓名 通緝犯栽跟斗

2018-10-05 11:37

〔記者黃建華／高雄報導〕​林姓毒品通緝犯，昨晚沒騎車卻戴安全帽在路上趴趴走，惹來保大盤查，林男謊報黃姓友人姓名讓警方查證，沒想到黃男也是毒品列管人口，警方查得更仔細，先從他身上起獲安毒，帶回警局還發現他是通緝犯，結果是直接解送歸案入監了！

保大黎明中隊警組警員王顥龍、簡良穎等2人，昨（4）日晚間8時30分巡邏時，在苓雅區武營路上發現有1路人沒騎機車卻頭戴安全帽，員警直覺可疑，準備盤查。

該男見警靠近卻迅速轉身離去，經警追上攔查後，狡猾嫌犯謊報黃姓友人身分證字號，以為可以瞞過警方查證，沒想到，他謊報的黃姓友人竟是警方列管毒品人口，反而讓警方盤查更謹慎。

警方並查獲該男持有安毒3包重4.5公克，帶回偵辦時，發現嫌犯臉型與查驗身分不符，為確認嫌犯真實身分，又將該男子帶到新興分局進行指紋辨識，確認該嫌犯身分為林姓男子（64歲，有竊盜、傷害、毒品等多項前科）。

林嫌見身分洩底，坦承自己是橋頭地檢署所發布的毒品、竊盜案通緝犯。

林嫌向警方表示，知道自己因毒品案遭判刑6個月並通緝中，因不想入監吃牢飯，逃亡期間以臨時工維生，並冒用黃姓友人身分在外活動，不料黃男竟也是警方列管毒品人口，反而遭保大員警細心查證而破功遭逮，大嘆「逃得了一時，逃不了一世」，訊後被依違反毒品危害防制條例暨通緝案由分別移送高雄及橋頭地檢署偵辦。

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