愛到卡慘死！大樓保全迷戀販毒美魔女 當報馬仔反被出賣

陳姓保全疑對萬女有好感，當「報馬仔」通報萬女，但萬女仍被警方抓包，二話不說供出「是保全通風報信」，讓陳男當不成好人，還吃上官司。（情境照）

2018-10-05 06:14

〔記者王駿杰／新竹報導〕實在離譜！40歲萬姓美魔女涉嫌利用新竹地區一處社區大樓做掩護販毒牟利，警方鎖定後持公文到大樓申請調閱監視器與住戶資料，不料一名陳姓保全疑對萬女有好感，竟當起「報馬仔」，把附註「允以保密」的警方公文出示給萬女查閱，萬女雖急改販毒模式，仍被警方抓包，二話不說供出「是保全通風報信」，讓陳男當不成好人，還吃上官司。

警方指出，為將毒品趕出社區大樓，警方今年起不定時進行「安居緝毒專案」，針對轄內社區大樓執行大掃毒，剛好萬女販毒的消息在坊間流傳，一併流進警方耳中，因此組成專案小組，查出萬女為躲避警方查緝，竟以社區大樓做掩護，和各藥腳相約在大樓旁騎樓下面交毒品，今年1月持公文到大樓打算調閱監視器與住戶資料。

警方表示，員警抵達大樓，由34歲陳姓保全員親自收取上面註有「允以保密」的調查公文，並協助員警調閱萬女疑似販毒的影像。

警方原以為很快就可以執行收網，不料陳男疑對萬女有好感，竟挾職務之便向萬女通風報信，還出示警方發函給大樓管委會需保密的公文供對方檢視，萬女發現遭警方鎖定，有如驚弓之鳥，不但連夜搬離大樓，還更換販毒交易模式，使案情陷入膠著，只好繼續蒐證，多花了5個月的時間調查，才將她逮捕。

警方表示，萬女被逮後直接供出陳男是「報馬仔」，還透露陳男曾在她搬入大樓時，告知若警方來查案無出示相關公文，絕對不會協助查辦，也會私下通知。

警方轉向陳男究責，調查出陳男持有「保全事務證照」，擔任保全已有4年經歷，但他卻不遵守保全法「保全業執行業務時，發現強盜、竊盜、火災或其他與治安有關事故，應立即通報警察機關」，反將警方調查內容告訴萬女，上月將他傳喚到案，陳男大聲喊冤，直說不認識萬女，也沒洩密，更說對住戶在屋內的情形不了解，訊後依洩漏國防以外之秘密罪將陳男法辦。

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