台灣民政府秘書長派出所簽到 強調不是詐騙集團

2018-10-04 22:41

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕「台灣民政府」67歲秘書長林志昇、51歲林妻林梓安涉嫌虛構美國軍政府將接管台灣，吸金超過7億元，今年7月被桃園地檢署起訴後，由桃園法院續押；夫妻倆日前向桃園地院聲請具保停押獲准，但每天晚上8點須到桃園市蘆竹警分局南崁派出所報到，昨天晚間7點半左右，二人一起到派出所完成報到程序，今天同一時間連袂現身派出所。

林志昇簽完名後步出派出所接受媒體簡短訪問，面對鏡頭的他，先自我介紹自己是台灣民政府秘書長，表示過去台灣民政府一直迴避媒體，但「現在開始不再逃避，願意直接面對」，強調台灣民政府是有組織的政治團體，在美國有登記，「我們並不是詐騙集團」！

林志昇強調，（台灣民政府）所有的收費都是所有經過過五關的會員才能參與，也不是隨便路人可以參加，主持的是讓所有的會員在中央接受訓練，「就這樣子而已很簡單」。

林志昇自信表示，相信這件事會越來越清楚，強調爭取的是台灣國際地位的正常化，（台灣民政府）不走台獨、不走統一、不走暴力，完全是和平團體。

針對媒體詢問，交保後是否有回台灣民政府辦公室？林志昇表示，有回去，因為東西都在那；至於外界說台灣民政府說是政治界的老鼠會，林志昇不假思索表示，那是可惡的說法，絕對不是老鼠會，挑眉的說「倒是講的人可能是老鼠會」，反問什麼叫老鼠會？強調台灣民政府是公開的上課，也不是隨便在馬路上叫人上課。

林志昇也透露，自己身體狀況很糟糕，經醫師預估僅剩下2、3年，因此現在非常努力，希望可以維持生命久一點，這樣對台灣國際地位的訴求應該會有幫助，向媒體道謝後，和林妻由司機幫忙撐傘陪同下離開派出所。