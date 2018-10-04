10/4 威力彩貳獎1注獨得1799萬！今彩539頭獎開出1注

2018-10-04 22:52

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（10月4日）開獎的第107000238期今彩539，頭獎1注中獎，可得獎金800萬元，由彰化縣花壇鄉花壇村花壇街189號的「財源行」開出；第107000080期威力彩及第107000142期雙贏彩，頭獎均摃龜。

第107000080期威力彩中獎號碼為「06、15、24、26、28、30，第二區：03」頭獎摃龜；貳獎1注中獎，可得1799萬4071元；參獎共8注中獎，每注可得15萬元；肆獎共96注中獎，每注可得2萬元；伍獎共438注中獎，每注可得4000元；陸獎共2947注中獎，每注可得800元；柒獎共5799注中獎，每注可得400元；捌獎共3萬1351注中獎，每注可得200元；玖獎共4萬2005注中獎，每注可得100元；普獎共7萬1020注中獎，每注可得100元。

第107000080期38樂合彩中獎號碼為「06、15、24、26、28、30」，五合摃龜；四合摃龜；三合共117注中獎，每注可得5750元；二合共2323注中獎，每注可得750元。

第107000142期雙贏彩中獎號碼為「01、03、05、06、07、09、11、12、13、15、17、19」，頭獎摃龜；貳獎共25注中獎，每注可得10萬元；參獎共5758注中獎，每注可得500元；肆獎共5110注獲得，每注可得100元。

第107000238期今彩539中獎號碼為「14、17、23、28、30」，頭獎1注中獎，可得800萬元；貳獎共152注中獎，每注可得2萬元；參獎共5384注中獎，每注可得300元；肆獎共5萬8384注中獎，每注可得50元。

第107000238期39樂合彩中獎號碼為「14、17、23、28、30」，四合共5注中獎，每注可得21萬2500元；三合共196注中獎，每注可得1萬1250元；二合共7259注中獎，每注可得1125元。

第107000238期3星彩中獎號碼為「873」，正彩共37注中獎，每注可得1萬2500元。

第107000238期4星彩中獎號碼為「7038」，正彩共10注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」