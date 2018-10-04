台大「自摔伯」告學生不成 反遭起訴誣告

2018-10-04 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕年約50歲的魏男在台大校園停腳踏車時，和吳姓男大生起衝突，魏男多次自摔，事後驗傷控告男大生、校園警衛等3人涉傷害罪。北檢查閱監視畫面認定魏男是故意摔倒亂告人，加上魏男曾自摔後告醫院保全涉犯傷害，最終以800元和解，檢方今天以涉嫌誣告罪起訴魏男，吳生等人則不起訴。

綜合媒體報導，魏男今年3月在台大學生餐廳外停放腳踏車，吳姓男大生上前告知那裡不能停車，魏男惱羞成怒，不斷嗆聲。吳生見魏男口水四濺、頻頻逼近，舉手示意魏男不要靠近，豈料魏男突然往後一摔，痛罵男大生推他。

駐校警衛和校方人員到場後，魏男繼續挑釁，還自摔2次。警方趕到後，魏男氣憤控訴吳生等3人故意推倒他，要告他們涉嫌傷害，並到醫院驗傷。

檢方根據監視器及校警的密錄器畫面，確認吳姓學生只是舉手示意魏男別再靠近，並未出手推人，反而是魏男逼近後突然自摔。爭執期間，魏男坐在樓梯上還突然癱軟倒地，發現沒人理會後自行起身。

檢方以罪證不足為由，給予吳生、警衛等3人不起訴處分，3人決定反告魏男涉誣告罪。檢方調查發現，魏男曾與台大醫院保全起爭執，也是自摔後揚言提告，最後以800元和解，因此認定魏男此次自摔告人別有居心，今以誣告罪嫌起訴。