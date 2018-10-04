社頭「芭樂王」明天要比賽 參賽芭樂竟先被偷

「芭樂王」蕭振清的芭樂被偷摘，他小心翼翼剪下未被偷摘的芭樂。（記者陳冠備攝）

2018-10-04 20:29

〔記者陳冠備／彰化報導〕神農獎得主蕭振清堪稱社頭「芭樂王」，種芭樂2度得全國第一，還獲2任總統召見，是國內評鑑比賽得獎常客，今日他清晨到果園採摘明日參賽「中部地區番石榴年度評鑑賽」用的芭樂，結果竟然被人偷走，蕭振清氣得報警，初估損失約300台斤，面對比賽在即，蕭振清無奈的說，特別把要參賽芭樂做記號，結果成為下手的目標，質疑是同行所為。

蕭振清說，入秋天氣轉涼，芭樂也進入盛產期，每一年此時都會準備參賽用的芭樂參加比賽，今（4日）清晨5點半出門摘芭樂，走入果園發現，特別用紅塑膠繩做記號的參賽芭樂竟然被偷走大半，約4、500顆近300斤，由於明天就要比賽，只能啟動「備用」果園的芭樂參賽。

一定是內行人所為！蕭振清說，芭樂園在住家附近，約1.2公頃，以為監視容易就沒裝監視器，為了比賽，整理芭樂到晚間8、9點才離開，怎麼一夕間就被偷走，還專挑做記號的，覺得經濟損失無妨，只怕會影響團體組成績，懷疑有同業人士刻意惡整，不讓他參賽，也擔心有人冒充參加比賽，藉此拉抬身價。

得知芭樂王比賽芭樂遭偷，社頭鄉農會總幹事蕭浚二、社頭鄉代會主席翁嘉壕今日也趕來關切，蕭浚二說，蕭振清是種植社頭鄉「珍珠芭樂」的元老，2006、2007榮獲全國冠軍，2000年獲得全國模範農民「神農獎」，是社頭芭樂農第一位，個人獲獎無數，而擔任產銷班長的他，去年也帶領班員在中區番石榴評鑑拿下冠軍，今年再度挑戰，卻發生「冠軍芭樂」被偷的意外，覺得小偷相當「惡質」一定要抓起來。

朝興派出所所長王碩賢表示，警方獲報後已成立護農專案小組，將全力追查偷芭樂賊到案。

相關影音

「芭樂王」蕭振清種植芭樂44載，曾獲2006、2007全國番石榴評鑑冠軍。（記者陳冠備攝）

蕭振清的芭樂園廣達1.2公頃，因沒裝監視器，成為宵小目標。（記者陳冠備攝）

蕭振清表示，要參加比賽的芭樂會用紅塑膠繩作記號。（記者陳冠備攝）

蕭振清雙手不夠拿，連肚子也塞滿芭樂，擔心又被偷摘。（記者陳冠備攝）

蕭振清要參賽的芭樂重達11兩，造型呈現雞蛋型，很受青睞。（記者陳冠備攝）

蕭振清表示，比賽芭樂被偷，只能拿備案果園的芭樂參賽。（記者陳冠備攝）