10/4 威力彩、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

2018-10-04 21:03

〔即時新聞／綜合報導〕今天（10月4日）台彩各項開獎獎項及獎號。

威力彩：第一區：06、15、24、26、28、30，第二區：03。

38樂合彩：06、15、24、26、28、30。

雙贏彩：01、03、05、06、07、09、11、12、13、15、17、19。

今彩539：14、17、23、28、30。

39樂合彩：14、17、23、28、30。

3星彩：873。

4星彩：7038。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站

  • 威力彩、38樂合彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    威力彩、38樂合彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

  • 今彩539、39樂合彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    今彩539、39樂合彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

  • 雙贏彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    雙贏彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

  • 3星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    3星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

  • 4星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

    4星彩開獎號碼。（圖擷取自東森財經新聞）

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