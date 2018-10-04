10/4 威力彩、雙贏彩、今彩539 開獎囉！

〔即時新聞／綜合報導〕今天（10月4日）台彩各項開獎獎項及獎號。
威力彩：第一區：06、15、24、26、28、30，第二區：03。
38樂合彩：06、15、24、26、28、30。
雙贏彩：01、03、05、06、07、09、11、12、13、15、17、19。
今彩539：14、17、23、28、30。
39樂合彩：14、17、23、28、30。
3星彩：873。
4星彩：7038。
確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」
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威力彩：第一區：06、15、24、26、28、30，第二區：03。
38樂合彩：06、15、24、26、28、30。
雙贏彩：01、03、05、06、07、09、11、12、13、15、17、19。
今彩539：14、17、23、28、30。
39樂合彩：14、17、23、28、30。
3星彩：873。
4星彩：7038。
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