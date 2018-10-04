三中案31日首度開庭 傳馬英九等6被告

前總統馬英九被控在國民黨「三中」交易案，涉嫌違反證券交易法特別背信等罪，台北地院已排定10月31日上午首度開庭。（資料照）

2018-10-04 20:32

〔記者張文川／台北報導〕前總統馬英九被控在國民黨「三中」交易案，涉嫌違反證券交易法特別背信等罪，台北地檢署今年7月起訴馬英九、前立委蔡正元等6人，台北地院已排定本月31日上午首度開庭，日前已向馬英九等6被告發出傳票，當天將進行準備程序。

被告6人包括馬英九、國民黨中央投資公司前董事長張哲琛、前總經理汪海清、國民黨前政策會執行長蔡正元及妻子洪菱霙、岳父洪信行。

北檢7月10日偵結「三中案」，依違反證交法特別背信等罪嫌，起訴馬英九、張哲琛、汪海清3人，蔡正元夫婦與岳父則被控在中影減資款案中，各自涉嫌背信、侵占、洗錢。

全案起訴後，由於蔡正元、張哲琛、汪海清、洪菱霙4人的限制出境令期滿，4人都聲請解除境管，受命法官8月曾開過兩次調查庭，調查是否要解除限制出境，蔡正元主張他與前妻所生的女兒在美國罹癌，須赴美探望。

但法院認為，4人仍有逃亡之虞，為確保後續審理，裁定駁回4人的聲請，繼續限制出境。馬英九與洪信行並未被限制出境。

而預定本月31日的準備程序庭，是全案第一次進行實質審理，屆時將對6被告進行人別訊問、告知法律權益，由檢察官陳述起訴要旨，由被告與辯護律師表達對起訴事實的意見，若時間允許，將詢問檢、辯雙方要聲請調查哪些證據，包括要傳喚哪些證人。

而馬英九是卸任元首，有維安的必要，台北地院法警室將依照往例，與國安特勤、轄區中正一警分局規劃必要的維護安全措施。