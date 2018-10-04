成醫開刀房喋血案偵結起訴 兇嫌是否交保看明天

2018-10-04 19:57

〔記者王捷／台南報導〕成大醫院開刀房喋血案，南檢在7日內偵查結束，今天起訴，明天移審台南地院，由法官決定是否讓林男交保。最初地院因林男籌不出150萬元，認為林有逃亡疑慮，因此依據重罪、逃亡兩個理由羈押，但林男在犯案後的態度，與兩年前新北一件砍警事件的張姓嫌犯相同，都是自行投案，法官裁定沒有羈押必要以30萬元交保，至於林光宇是否能交保，將等明天法院決定。

刑訴法101規定羈押要件，三項要件分別是犯下重罪、有事實足以認定犯嫌逃亡，以及有事實認定犯嫌串供、滅證，羈押的目的是在於保全證據，讓未來在起訴、判決不會受到影響。

回頭看林光宇在獨自犯案後，走到派出所投案，也坦承犯下罪行，警方也在第一時間內查獲兇刀，在客觀上已經沒有逃亡、滅證的疑慮。

不過地院當時回應，林光宇是在壓力下犯案，曾詢問是否能以150萬元交保，但林光宇籌不出錢，讓法官認為這面對未來的賠償問題，有逃亡的疑慮，所以裁定羈押。

反觀2年前新北地區發生一件砍警案，吳姓兇嫌不滿遭到警方連開6張罰單，因此拿了菜刀就砍張姓警員，最後他交出兇刀，也是自行投案，當時法官認為沒有羈押必要性，因此裁定30萬元交保。

雖然新北判例引起警界不滿，但是依據大法官釋字665號指出，羈押是為了保全證據，而不是逞罰被告的手段，應該用侵害人權最小的限度來達到目的，並宣稱不能單以「犯下重罪」作為羈押唯一要件。

不過南檢認為，林光宇仍有羈押必要，原因將在明天公布，至於是否繼續羈押將在明天由法官裁定。