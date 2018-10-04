柯以柔昨生日開心吃蛋糕 今離婚官司開庭痛哭10分鐘

柯以柔昨生日與朋友聚餐吃蛋糕，在臉書上留言自嘲「逢九不順」。（記者黃捷翻攝）

2018-10-04 19:06

〔記者黃捷／台北報導〕藝人柯以柔和老公郭宗坤鬧婚變，離婚官司已進入司法程序，但郭還是希望挽回婚姻。柯昨天過39歲生日，郭特別在臉書上留言「孩子的媽 生日快樂」，搭配兒子照片，示好意味濃厚，今天士林地院開庭後，柯卻在庭外哭泣10多分鐘才離去，雙方似乎仍無共識。

柯以柔嫁給郭宗坤6年，共生下3名子女，去年10月卻爆出郭與女員工勾纏，兩人婚姻關係也因此出現問題，柯並在今年2月向法院訴請離婚，後經4次調解都破局，士林地院今首度開庭進行言詞辯論。

昨天剛好是柯的生日，她與友人聚餐，開心吃蛋糕，還在臉書上自我解嘲：「逢九會不順，似乎在我身上也有點靈...」郭也在臉書上發表兒子捧著日式料理的照片，留言：「孩子的媽 生日快樂」雙方友人也都在下方留言打氣。

不過今天法院開庭，郭庭後快步離開，柯則是在法庭走廊的椅子上傷心痛哭10多分鐘，心情平復後才離開，兩人面對記者提問都沒回答。

據媒體報導，柯在庭上指控郭外遇，還曾動手打她，甚至鬧自殺，有情緒控管問題，希望法官將3小孩的監護權都判給她，但郭不久後在臉書上痛批報導不實，揚言提告。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980