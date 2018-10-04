生女面前猥褻繼女2年54次 狼父遭判6年8個月

2018-10-04 21:14

〔即時新聞／綜合報導〕新北市有名狼父2015年1月見當年才8歲的繼女與親生女兒在浴室裡泡澡，竟不顧親生女兒就在眼前，強脫繼女內褲對她伸出狼爪，繼女雖然害怕但不敢反抗，結果這名狼父竟食髓知味，2年間至少猥褻繼女54次；日前新北地方法院依加重猥褻罪，判他6年8個月有期徒刑，全案仍可上訴。

綜合媒體報導，這名年約30多歲的男子在果菜市場當僱工，與育有一女的婦女再婚；卻在2016年1月見到8歲繼女與親生女兒在浴室泡澡時起了邪念，竟不顧生女在場，直接對繼女進行猥褻；繼女雖然害怕，但也不敢反抗，結果這位狼父食髓知味，往後趁在婚妻子不在時，以每週約2次的頻率猥褻繼女，2年間共伸狼爪54次，更舔下體1次。

直到2017年8月，受害女童跟親戚吃飯時，當親戚提醒她要懂得保護自己時，女童才說出被繼父性侵害長達1年多的事實，整件事才揭發；女童生母知道此事後，憤而將這名狼夫告上法院，並跟他離婚。

新北地院審理時發現，被害女童出庭時多次痛哭，法官因此認為繼父對她的獸行，已嚴重殘害女童的身心，造成難以抹烈的陰影預創傷，但考量他認罪且無前科，依加重猥褻罪判處6年8個月有期徒刑，全案仍可上訴。

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