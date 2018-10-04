喝醉尋友不成開2槍 莽男落網辯「忘記子彈藏哪」

37歲郭憲勳又犯案被逮，鄰居皆鬆了一口氣。（記者陳恩惠翻攝）

2018-10-04 18:36

［記者陳恩惠／台北報導］前科累累的37歲郭姓男子，日前深夜飲酒後，到住處巷底尋人，沒想到訪友未果，郭嫌竟拿出改造槍枝先對空鳴槍，又隨意再開第2槍，沒想到打中停放路旁的白色休旅車後逃逸，車主聞聲查看報警；台北市北投警分局經連日追查，終於在案發後第6天發現郭嫌，趁機將他逮捕，但郭嫌落網後否認犯案，對於槍彈藏放處也辯稱「忘記了！」訊後依槍砲、毀損罪送辦，由於郭嫌有逃亡之虞，檢方向法官聲請羈押獲准。

北投警方表示，上個月23日晚間11時，位於北市洲美街276巷底驚傳槍響，附近住戶的白色休旅車，右後門靠近油箱口上方遭射穿，留下一個彈孔，並在地上找到彈殼，經鑑識人員初步檢驗為改造槍彈，調閱監視器，發現開槍嫌犯就住在離案發地百公尺外，有槍砲、毒品、傷害、毀損等多項前科、綽號「流鼻涕」的郭憲勳，也是警方的治安顧慮人口。

警方說，當晚立刻趕到郭家逮人，只見郭的友人在家，由於郭嫌攜槍逃逸，且因吸毒導致「神經神經」，是名見人會亂開槍的高危險分子，探員們曾二度與郭嫌在路上相遇，但皆被逃脫，上月29日晚間9時餘，意外在北市北投路一段87巷口內，發現郭使用的車輛，在旁埋伏，趁郭上車離開前，將他拖下車逮人。

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