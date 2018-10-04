拔菜總指揮違規被開單 竟率眾上警局

拔菜總指揮盧朝財率眾到大安分局對面集結表達訴求。（記者邱俊福翻攝）

2018-10-04 17:25

〔記者邱俊福／台北報導〕「拔菜」總指揮盧朝財日前到促轉會陳抗時擅自穿越車道，台北市警察局大安分局依違反道路交通處罰條例開單舉發，他在臉書「全民拔菜總部」社群貼出罰單，聲明將會到警分局頒發獎狀給大安分局長周煥興打壓異議人士，今天中午果然率眾到警分局表達意見。對此，大安分局說，依據蒐證畫面依法舉發盧的違規行為，並無違誤。

警方說，尊重民眾表達意見的自由，執法均會公平合理考量人民表達意見與其他法益間之均衡維護，對於盧男到政府機關表達陳情訴求，尊重並給予充分表達時間，但他卻不理性擅闖車道穿越，不但危害己身安全，並且影響當時通行車輛用路人安全，據此依據蒐證畫面依法舉發違規行為。

今天上午11點20分，盧朝財率15人到大安分局對面人行道集結，攜帶旗幟、布條及標語表達訴求，警方馬上告知未經申請核准，屬非法舉行集會遊行，大安分局安和路派出所所長林聖崴出示陳抗標語旗，明確告知盧男等人可能違反的相關法令，隨後由分局長周煥興下令指示現場指揮官新生南路派出所所長游進軍舉牌警告，11點26分盧男即向群眾宣布解散後各自離去，過程平和。