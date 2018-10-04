投資失利手頭緊 土城公所約僱人員索賄200萬

2018-10-04 17:11

〔記者陳慰慈／新北報導〕新北市嚴姓男子任職於新北市土城區公所工務課臨時約僱人員期間，負責節能路燈換裝暨維護案評核業務，涉嫌向廠商索賄200萬元，廠商不願支付向養工處檢舉，嚴男被依違反貪污治罪條例送辦，到案後坦承因投資失利欠債才萌生犯意，新北地檢署今將他起訴。2015年10月嚴男已離職。

2014年12月起，嚴男在土城區公所工務課擔任臨時約僱人員，負責辦理土城區節能路燈換裝暨維護案評核業務，一家照明廠商取得此為期6年的標案，第一階段進行路燈換裝為節能燈具，2015年7月起開始進行維護工程，每3個月進行一次績效評核，評核成績則能換算為養工處支付廠商的工程款。

嚴男自2015年7月起承接此評核業務，因其投資公司失利，積欠銀行200多萬元貸款，為解決債務，同年8月，嚴男主動致電廠商經理，以有私人事情為由，邀約見面，隨即告知經理，評核分數高低影響支付工程款多寡，他曾任職養工處，認識養工處評核成績的承辦人，可幫忙提高評核分數，但要廠商支付200萬元解決經濟困難，還要求廠商將賄款分2筆匯入其帳戶。

廠商經理聽聞後回應無法作主，須回報主管，主管得知後表示不會支付賄金，當日就向養工處檢舉，為蒐集證據，廠商經理還在養工處致電嚴男欲錄音存證，未料嚴男疑有警覺，撇稱：「200萬元是投資款，看你們要不要投資不勉強」，然因嚴男曾開口索賄，最後仍被送辦。

庭訊時，嚴男坦承因投資失利害他婚姻破裂，為彌補子女才會向廠商索賄，檢方考量他實際上並未拿到賄款，事後也未積極催討，建請法院從輕量刑，以勵自新。