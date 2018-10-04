W飯店毒趴女模命案 土豪哥等3人發回更審 2藥頭定讞

W飯店女模命案被告「土豪哥」朱家龍（右）二審遭高院重判10年，左為二審判10年6月的同案被告洪聖晏；今都被最高法院撤銷原判決、發回更審。（資料照）

2018-10-04 16:52

〔記者張文川／台北報導〕「土豪哥」朱家龍前年12月在台北市W飯店舉辦毒趴，郭姓小模因混用多種毒品而喪命，高等法院今年5月判朱家龍10年徒刑，同案洪聖晏等4名被告分別判刑6年6月至10年6月徒刑；最高法院今認為，朱家龍、蔡逸學、洪聖晏3人並未驗出PMA毒品成分，二審未說明此疑義，調查也不完備，將3人發回高院更審。至於藥頭江哲瑋、張子奕，二審被依販毒罪各判刑9年、6年6月，最高法院今駁回2人上訴定讞。

二審判朱家龍10年、共犯洪聖晏10年6月、江哲瑋9年。最高法院撤銷此3人的二審判決、發回更審有3大理由：

一，死者郭女的死因是混合藥物中毒，二級毒品PMA極可能是主要因子，她的血液、胃內、膽汁和頭髮都檢出PMA。

但朱家龍等3人和其他曾參與派對的人，尿液、頭髮都沒檢出PMA，二審並未充分說明此項疑義，就直接認定郭女施用的PMA是取用自朱家龍3人提供的毒軟糖、梅片、K他命、咖啡包、搖頭丸，判決理由不完備。

二，郭女案發前曾因腎病就診，她的腎臟疾病是否導致事發時，無法將毒品成分從體內代謝排出？蔡逸學在二審時，曾經聲請調取郭女的就醫檢查結果，這與案情有關，且並非不易或不能調查的事，二審卻未調查，調查未盡完整。

三，二審有引用衛福部等單位的函示，但卻依程序向當事人、辯護人宣讀或告知主要內容，也未讓他們對函文內容有陳述意見的機會，訴訟程序有違誤。基於這3大理由，將3人的部分發回高院更審。

29歲朱家龍被控2016年12月2日日下午，在北市信義區知名的W飯店2502號房舉辦毒趴，邀洪聖晏、張子奕等友人，和多名傳播妹到場助興，郭姓女模因混用多種毒品後，同月7日清晨4時出現神智不清等症狀，送醫後仍於當晚7時許不治。

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