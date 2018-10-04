漢唐光電董座不倫台大女醫師 誹謗受害夫判拘役40天定讞

2018-10-04 15:53

〔記者張文川／台北報導〕漢唐光電負責人徐國良，前年被壹週刊踢爆暗通已婚女醫師蔡佳芬，徐國良質疑是蔡夫、台大醫師陳克誠搞鬼，於是在臉書PO文稱陳已被台大醫院禁止開刀，陳自訴控告徐加重誹謗；一審判徐國良無罪，二審改判拘役40天，最高法院今駁回徐的上訴，判徐拘役40天、可易科罰金4萬元定讞。

判決指出，徐國良在2016年9月，在他所使用的臉書帳號「Tony Hsu」網頁，刊登「台大醫院已經正式禁止陳克誠為病患開刀」，高院二審認定徐國良明知這並非事實，仍於網路散布不實訊息，毀損陳克誠的名譽，撤銷一審的無罪判決，改判拘役40天。

徐國良上訴三審，否認這個臉書帳號不是他有所使用，且這段內容不致於貶損陳克誠的名譽。

最高法院審理後今評議，認定二審事實審已經明白論斷臉書帳號使用情況，以及所造成的名譽貶損，徐男任意指摘二審認定事實的職權，因此駁回上訴。

民事方面，陳克誠指控蔡女外遇徐國良，發生性關係致使蔡佳芬懷孕、墮胎，陳克誠控告蔡佳芬和徐國良共民事求償600萬元，一審判陳克誠敗訴，2人免賠償。

但高院二審依據蔡女、徐男的臉書對話中，2人有互相表達愛意，蔡女到徐男住處過夜，蔡女出示驗孕棒向徐男說受胎懷孕，徐男回應表示願意負責，且蔡女動流產手術當天，也有向徐男告知在墮胎，因此於今年8月逆轉改判陳克誠勝訴，判蔡佳芬、徐國良應連帶賠償陳男100萬元定讞。

陳克誠另對蔡女、徐男提起妨害家庭告訴，蔡女否認指控，台北地檢署認定已逾時效，處分不起訴。徐國良另涉吸金2.4億元案，已被北檢起訴。