酒測漱口要求續杯還要冰的…警：點飲料嗎?

2018-10-04 15:55

〔記者許國楨／台中報導〕台中市傅姓男子酒後騎車被攔查，警方以酒精檢知器初步測出酒精反應酒測，依規定先拿一杯礦泉水給他飲用，他要求第二杯還指定要冰水漱口，讓警方當場傻眼問他，是在點飲料的概念嗎？傅男見大勢已去，仍不放棄一度用嘴唇抵住酒測器，最後酒測值還是超標被送辦。

台中市第三分局交通分隊分隊長蔡興邦、警員廖偉上週執行巡邏勤務，在東區旱溪路與長福路口發現騎車的42歲傅男臉色泛紅，警方直覺有異示意他停車受檢，當警方以酒精檢知器初步檢測，傅男漲紅了臉假裝很用力吹氣，實際上並沒有依規定吹入，開始以稍早吃了感冒藥企圖塘塞逃避。

經檢測出有酒精濃度反應，警方拿礦泉水杯要給他漱口，傅男漱口完，要求第二杯還指定要冰水，令警方傻眼，以規定不符拒絕要求。此時傅男自知酒駕事實擺在眼前，大勢已去仍不罷休，除了說他吃感冒藥外，還誣指警方在他的漱口杯加了酒，意圖逃避刑責。

傅男在酒測時還用嘴唇抵住酒測器吹管不肯配合酒測，最後警方在道德勸說下，才坦承中午因為天氣太熱喝了3瓶啤酒，最後測得酒精濃度達0.30毫克，超過法定標準值被帶回。

警方查出傅男已有1次酒駕紀錄，勸誡希望他能記取教訓，勿再酒後騎車，訊後全案依公共危險罪嫌送辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆