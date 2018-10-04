闖空車行竊被撞見 賊推打車主罪刑「升級」強盜罪

2018-10-04 16:31

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮31歲吳姓男子，日前因缺錢花用，晚間騎著車在市區閒晃，眼見路邊一輛汽車未上鎖，竟大膽闖入行竊，但正準備離開時卻被車主遇個正著，雙方扭打一團，吳男將對方打傷後逃逸，警方獲報迅速20分鐘內逮捕吳男，而他因打傷車主奪財，從原本3年以下的竊盜罪「升級」為至少5年以上刑期的準強盜罪。

警方表示，被害人陳姓女子與曾姓兒子在平等街與守法街口停放車輛後，到附近小吃店用晚餐，吃完折返後撞見陌生男子在車內行竊，曾男立即奮勇上去擒賊，雙方扭打一團，吳男擔心被逮死命抵抗，將曾男臉部、左耳、手部打傷之後立即逃逸。

中港海口派出所所長林明德獲報後，會同竹南偵查隊隊長詹國政率員到場支援採證，並立即調閱路口監視器，迅速鎖定家住後龍的吳姓男子，警方立即在附近訪查並以同心圓方式擴大搜索，不到20分鐘就在附近巷弄內逮捕吳男。

吳男坦承因缺錢花用，隨機見到路邊車輛未上鎖，就上前偷取車上零錢，不料正好被車主撞見，因害怕被逮才死命將車主打傷逃跑，但也因為他打傷車主強取財物，罪刑也從原本的竊盜罪提升為刑責較重的強盜罪，警方訊後將他移送苗栗地檢署偵辦。

竹南分局分局長陳宏賓也藉此呼籲，下車時勿將皮包、手機等貴重物品放置車內，並記得離去時車門要上鎖，機車最好上大鎖，避免宵小有機可乘。