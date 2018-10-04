黑幫投宿五星級飯店經營地下匯兌 1年半洗錢超過20億

2018-10-04 16:05

〔記者邱俊福／台北報導〕具有竹聯幫風堂背景的陳姓等多人，涉嫌從事地下匯兌，為避免遭查緝，利用五星級飯店不會遭警方臨檢的特性，專在北市投宿各五星級飯店，作為臨時交易辦公場所，刑事局偵一大隊第一隊經長期蒐證，上月間先後逮捕陳等8人，警方從該集團106年4月開始經營，獲利為滙兌金額的千分之5計算，每天住宿約花費2到3萬元，光是投宿飯店的費用超過千萬，粗估經手滙兌金額至少20億元以上。

警方調查，該集團承租五星級飯店，每次大都租一個禮拜2個房間，分別作為辦公室、放現金的場所，因該集團成員跟對象交易時，雙方常推著行李箱進進出出，因此在警方訪查過程中，飯店人員也表達有注意到這個狀況，感覺行徑很怪異。

而該集團入住的五星級飯店高達1、20家。嫌犯等人到案後坦承經營地下匯兌，但不知交易對象身分，警方將持續進一步清查匯兌金額及流向中。

刑事局偵一大隊第一隊是去年中旬偵辦販毒案時，發現1位綽號「大胖仔」男子涉嫌販運毒品大麻，且經常前往北市東方文華飯店與房客接觸，經初步調查該房客設籍北市卻長期投宿於北市各高級酒店、飯店，明顯有違常理。

第一大隊遂與北市警局信義分局、中正一分局共組成專案小組偵查，發現該集團成員經常更換飯店或房間，並禁止房務人員單獨入內打掃清潔，每週以現金支付方式結帳，出手闊綽，經長期蒐證掌握該集團犯罪模式，發現該集成員經常與不特定人接觸，出入飯店經常空手出，再攜帶沈重行李或包包進入飯店，一段時間再拖旅行箱外出，有別於一般旅客住宿習慣。

上月18日，警方見時機成熟，利用集團成員外出收錢返回兄弟大飯店進房之際，迅速進入控制現場，當場查扣597萬300元，以及筆記型電腦、行動電話、點鈔機、存摺、印表機、碎紙機等贓證物，並查扣交通工具賓士車1台、toyota Alphard保母車1台等證物，逮捕陳等6人到案，經初步偵訊後陳嫌等人坦承地下匯兌等犯行，但對於查扣的現金無法交代來源，全案依違反銀行法移送檢方偵辦，經檢察官復訊後5人羈押獲准，1人交保。

警方經循線向上追查該集團的金錢流向，發現陳等人將金錢交給何、黃地下滙兌業者進行滙兌，上月26日將何、黃2嫌拘提到案，查扣現金225萬3000元，依違反銀行法移送檢方偵辦，經檢察官復訊後2人交保，全案迄今拘提8人到案，查扣現金822萬3300元。

專案小組目前針對查扣電腦內帳冊進行解析，發現該集團從106年4月開始從事地下滙兌，獲利為滙兌金額的千分之五，光是投宿高級飯店之費用超過1000萬元，初步估算該集團經手滙兌金額至少20億元以上。