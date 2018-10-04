國民參審第二輪演練 司法院副秘書長：民眾是主角

2018-10-04 15:40

〔記者王定傳／新北報導〕新北地院今辦理國民參審模擬法庭第二輪演練，司法院副秘書長葉麗霞今出席致詞時表示，為讓國民參與刑事審判法草案，在立法程序完成後可順利施行，須持續累積審、檢、辯3方運作新制經驗，藉此瞭解新制內容，希望參與者提供意見，作為草案修正的依據，她還說：「因為民眾才是主角，有民眾的參與，法案才有意義！」

今年間，全國各法院已進行首輪國民參審模擬法庭，司法院為使草案立法程序完成後能順利施行，規劃在立法施行前，由各法院辦理第二輪演練；新北地院上個月初已辦理第二輪演練，進行過準備程序，模擬一件酒後持殺魚刀刺死人的刑事案件。

今上午進行國民法官選任程序，選出國民法官，下午進行審理程序；葉麗霞致詞時說，「聽人民說話，聽人民的聲音」是司法院既定的司法改革主軸，在既有的法官專業和審判獨立基礎上，必須思考如何兼顧人民對司法的感受與期待，以充分獲取人民信賴。

葉麗霞指出，國民參與刑事審判法草案，在今年4月經司法院與行政院共同會銜，目前在立法院審議中，為了讓國民參與刑事審判法草案在立法程序完成後可順利施行，須持續累積審、檢、辯3方運作新制經驗，藉由參與模擬法庭機會，瞭解新制內容。

葉麗霞還說：「因為民眾才是主角，有民眾的參與，法案才有意義」。她並期望參與者提供意見及想法給司法院，作為草案修正的依據。